ROVIGO - «Non è forte chi non cade mai. È forte chi si rialza quando è caduto. Che decide di ripartire, sempre, di sognare in grande, di non arrendersi ».

Le parole di Natalino Balasso descrivono perfettamente “ Il Leone bianco del Nilo ” , ovvero Giovanni Miani (Rovigo, 17 marzo 1810 – Tangasi, 21 novembre 1872), a cui è dedicata la mostra, da oggi al 26 giugno a Rovigo a palazzo Roncale, presentata ieri mattina al salone del Grano. « Definire Miani l’Indiana Jones di Rovigo è alquanto riduttivo – sottolinea Mauro Varotto, curatore -. È un personaggio affascinante, controverso, complesso, al di là di una dimensione avventurosa, filmica. La sua vita è da valorizzare, e si snoda in tre sogni irrealizzati: quello della musica, che lo spinge a voler diventare compositore, cantante, e riscattarsi dalle sue umili origini; la partecipazione ai moti risorgimentali (incolpato di aver difeso troppo debolmente il forte), che lo spinge a comporre un inno durante i Moti del ’48; la ricerca in tre spedizioni, dal 1859, delle sorgenti del Nilo”.



LA VITA



Miani, nasce a Rovigo il 17 marzo del 1810, figlio naturale di Maddalena Miani, merciaia, della parrocchia del Duomo, e del patrizio veneziano Pier Alvise Bragadin, che lo accoglie, senza mai riconoscerlo, a Venezia ormai 14enne, facendosene carico. Sentendosi nessuno, vuole diventare a ogni costo, un uomo che il mondo ammira. E alla realizzazione di quei sogni di adolescente infelice, dedicò tutta la vita.

« Miani non è stato solo cartografo, esploratore e viaggiatore, ma un costante cercatore di patrie, dove essere riconosciuto accolto, un uomo senza padre alla ricerca di una dimensione a cui appartenere: Venezia, l’Europa, l’Africa – aggiunge Varotto -. Miani lascia un vero e proprio testamento: immagini vivide, schiette, fuori dai giochi e dagli interessi del tempo, che vedono in Africa traffico di schiavi e pretese di egemonia. Il suo è uno sguardo disincantato, talvolta ingenuo che prende le distanze dal potere e da ‘esplorare’ considerato sinonimo di ‘conquista » .

Renato Casaro, celebre cartellonista cinematografico, incaricato dalla Fondazione Cariparo di redigere il manifesto della mostra, conferma che « Miani potrebbe diventare il soggetto di una grande produzione internazionale, perché il suo è un caso in cui la realtà supera la fantasia » .



IL MANIFESTO



Il manifesto della mostra, lo ritrae mentre incede al centro di un paesaggio infinito di sabbia, dune e antiche vestigia, che segna su carte geografiche ancora bianche le sue nuove rotte. Alle sue spalle, una grande luce, forse un sole o la luna, a simboleggiare l’indomita volontà di andare sempre avanti, anche se vecchio e malandato, ripartendo dopo ogni sconfitta.

« La mostra porta alla luce un pezzo di storia sconosciuta del Polesine - conclude Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cariparo - parte di un passato che arricchisce la consapevolezza del presente e del futuro » .