ROVIGO - Dalla vendita di rame rubato i proventi per l’acquisto di un defibrillatore. Anche da una attività illecita può nascere qualcosa di buono, in questo caso un defibrillatore per una delle ambulanze della Croce Rossa, acquistato con la vendita di circa 8 quintali di rame che la Guardia di Finanza aveva sequestrato nel corso di un'operazione e poi devoluto alla Croce Rossa.

Il sequestro

Il sequestro da parte delle Fiamme Gialle risale ad alcuni anni fa, quando fermarono un'auto su cui erano trasportati circa 850 kg di rame, verosimile provento di furto. In quell’occasione i responsabili si erano dati alla fuga nei campi e fatto perdere le proprie tracce. Le indagini successive non erano riuscite ad attribuire responsabilità e le matasse di rame erano rimaste nei magazzini della Guardia di Finanza di Rovigo in attesa che ne venisse disposta la distruzione.

Il secondo utilizzo

Invece, grazie all'interessamento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, autorizzata dalla Procura di Rovigo, i quintali di rame ha trovato un nuovo utilizzo, permettendo la Croce Rossa di dotarsi di un importante strumento salva vita. Ciò è stato possibile grazie al fatto che la merce aveva un valore di circa 1.200 euro oltre ad aver trovato particolare sensibilità nella Guardia di Finanza e nella Procura. Ovviamente la devoluzione del materiale alla Croce Rossa è stata possibile poiché non sono stati individuati i proprietari.