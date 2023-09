Minaccia l'ex moglie e aggredisce con una scheggia di vetro i Carabinieri a Porto Viro: arrestato 31enne

ADRIA (ROVIGO) - Minaccia l'ex moglie e aggredisce i Carabinieri, arrestato un 31enne. L'uomo di nazionalità straniera, è stato arrestato dai militari di Adria per minaccia aggravata ai danni dell'ex. Il 31enne si è recato nei pressi dell'abitazione della donna a Porto Viro dove è nata una lite con minacce alla donna per poi allontanarsi. E' poi tornato indietro danneggiando una finestra dell'abitazione e cercando, con un frammento di vetro, di aggredire i due Carabinieri che erano intervenuti per garantire la sicurezza della donna e che riuscivano, senza ulteriori conseguenze, a bloccarlo e arrestarlo.