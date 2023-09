Minacce di morte e insulti alla compagna, arriva il divieto di avvicinarsi

PADOVA - Minaccia di morte la propria compagna e di dar fuoco al bar di cui lei è titolare. Per questi motivi, a un 47enne di Legnaro (Padova) è stato notificato l'obbligo di mantenersi a non meno di 300 metri dalla donna. L'ordinanza cautelare è stata notificata dalla sezione fasce deboli della Squadra Mobile. L'uomo è indagato per maltrattamenti e atti persecutori ai danni della compagna convivente, una padovana di 46 anni, nei cui confronti negli ultimi due anni ha continuamente rivolto ingiurie in privato e in pubblico, minacciandola di morte e di azioni contro il suo esercizio pubblico; talvolta l'ha anche afferrata per i capelli.