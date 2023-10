Paura a Melara, esplode un deposito della ditta di fuochi d'artificio Parente: edificio distrutto. Ustionato un operaio

MELARA - Un assordante botto ha destato la tranquilla mattinata altopolesana: intorno alle 12 si è verificato uno scoppio avvertìto a Melara, Bergantino, Castelmassa. Un deposito della ditta pirotecnica Parente è esploso ed è rimasto lievemente ustionato un operaio che è stato medicato sul posto prima di essere trasportato all'ospedale.

L'incidente è avvenuto nella sede di Melar, in via Oberdan.

Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del fuoco di Castelmassa con una squadra e due autobotti, i carabinieri di Castelmassa e Bergantino, ambulanza del Suem dall'ospedale di Trecenta e i tecnici dello Spisal dell'Uls Polesana.

La squadra del distaccamento di Castelmassa è al lavoro per raffreddare l’area coinvolta dalla deflagrazione, andata completamente distrutta. La persona ferita è stata assistita dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri.