PORTO TOLLE - Ritrovata una medusa gigante sul litorale di Boccasette. A individuarla è stato Primo Cattin durante una delle sue consuete passeggiate. Un ritrovamento che ha dell’eccezionale per le zone deltine, se si pensa alle dimensioni della medusa: oltre 6 chili. Probabilmente l’esemplare è stato sbattuto sulla spiaggia dalle mareggiate dei giorni scorsi. A prima vista sembrerebbe un esemplare di Rhizostoma pulmo, conosciuta anche come “polmone di mare” o “medusa barile”; una specie pelagica ossia che si trova normalmente in mare aperto, diffusa nell’oceano Atlantico, nel Mediterraneo e nel Mar Nero. È nota per essere la più grande medusa del Mediterraneo potendo raggiungere anche i 10 kg. di peso; nel 2019 in Cornovaglia è stato documentato un esemplare grande quanto una persona. Non è estremamente urticante: se si viene in contatto con i suoi tentacoli la sostanza rilasciata provoca solo una leggerà irritazione.

Il pensionato che ha fotografato la grande medusa è nativo di Ca’ Zuliani, frazione di Porto Tolle, ma da anni vive a Taglio di Donada, Porto Viro. Non è al suo primo ritrovamento di particolari animali marini: alcuni anni fa nella laguna della Vallona aveva trovato spiaggiata una tartaruga di 87 chilogrammi. L’anfibio era vivo ma versava in gravissime condizioni e fu salvato solo grazie all’intervento dell’anziano che prontamente avvisò le Guardie Forestali che si occuparono del recupero e del trasporto della tartaruga in un centro specializzato nella cura degli animali marini di Rimini. Lì si scoprì che aveva lo stomaco pieno di plastica. Curata e rimessa in forze, la tartaruga era stata poi rimessa in mare.