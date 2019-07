​«“Lei non sa chi sono io”: i bagnanti sono sempre più arroganti e maleducati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROSOLINA - PORTO TOLLE - Ha destato sdegno e scalpore il gravissimo episodio che ha visto una baby gang pestare alcuni bagnini a Jesolo facendoli finire in ospedale. Il fatto ha aperto il dibattito sul ruolo che gli assistenti bagnanti ricoprono per la sicurezza in spiaggia ma in particolare su come spesso vengono trattati dalle stesse persone che a loro devono la propria incolumità. Fortunatamente anon è mai successo nulla di simile a quanto accaduto in questi giorni nella spiaggia veneziana. Certo è che, come rileva Federico Ferro a capo della società Alto Adriatiko che dal 1999 prepara e fornisce questa figura in numerosi bagni del litorale rosolinese, le persone irrispettose dei lavori altrui non mancano mai e, anzi, lcommenta e isono all'ordine del giorno». La situazione non diventa delle più piacevoli proprio quando viene fatto notare un comportamento