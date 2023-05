ROVIGO - Lutto nel mondo dell'arte e dello sport polesano. Si è spento a 64 anni Paolo Tiribello, collaboratore scolastico originario di Boara Polesine e da tempo residente a Badia. La sua scomparsa ha profondamente addolorato gli amici pittori, le squadre e i portieri con cui Tiribello aveva lavorato nel calcio. Una volta appesa i guanti al chiodo negli anni '80, aveva iniziato la lunga carriera come preparatore appunto dei portieri. In tutte le compagini aveva lasciato ottimi ricordi, un lungo percorso sportivo che lo ha visto protagonista con le società: Boara Polesine, Rovigo, Lendinara, La Gazzella, Boara Pisani, Castelbaldo Masi, Santa Sofia di Lendinara, poi Sermide e Carbonara in provincia di Mantova.

Tiribello era molto conosciuto per la sua passione artistica, sbocciata da adulto, da artista autodidatta. Pittore e poeta, con sette raccolte all'attivo e pubblicate a partire dagli anni '80. Nativo della frazione di Boara Polesine, si era successivamente trasferito a Badia. Prima della pensione aveva lavorato come collaboratore scolastico e gli ex alunni lo ricordano come una figura sempre presente e affidabile. Una cinquantina le mostre all'attivo: erano noti i colori intensi e vivi che utilizzava per decorare paesaggi e fiori. Oltre ai quadri, amava scrivere poesie e aveva scritto diverse raccolte. Le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi mesi, con il fisico fortemente debilitato da un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Il 64enne lascia i fratelli Antonio, Andreino, Alberto, Marco e la sorella Vania. I funerali si terranno lunedì alle 16 a Boara Polesine.