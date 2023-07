LendyBeer 2023: Cristina D'Avena, Lo Stato Sociale e molti altri suoneranno a Lendinara

LENDINARA - Cresce l'attesa per l'edizione 2023 del LendyBeer, che si aprirà domani con Gabry Ponte per rendere ancora più roventi le serate in città con grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e lo staff dell'associazione LendyBeer sta lavorando incessantemente da una decina di giorni per aprire le porte di quella che si preannuncia come la più grande festa della birra nel Polesine. Ad aprire le danze domani sera sarà l'attesissimo opening party con Gabry Ponte, celebre volto della dance elettronica internazionale che salirà sul palco attorno alle 22. Venerdì sera sul palco della festa salirà Lo Stato Sociale, la band in tour con l'album "Stupido sexy futuro" che nel 2018 ha conquistato il secondo posto a Sanremo con il tormentone "Una vita in vacanza". Sabato tornano gli irriverenti Rumatera, ormai di casa al LendyBeer, promettendo una serata "a roda alta" con una raffica di brani attinti dai loro 15 anni di attivtà. A concludere la festa in grande stile domenica 23 luglio saranno Cristina D'Avena e i Gem Boy, sul palco insieme per un concerto che si prospetta imperdibile.

La Cristina nazionale, regina delle sigle dei cartoni animati amati da generazioni di italiani, farà cantare e ballare la platea sulle note dei brani più celebri e in questi giorni ha dedicato un video ai ragazzi dello staff invitando tutti al LendyBeer.



STAFF AL LAVORO

I concerti sono alla portata di tutte le tasche: l'ingresso, infatti, è gratuito e sarà richiesta un'offerta libera, anche minima. Per poter accogliere il pubblico, che ogni anno è composto da migliaia di persone ma questa volta si prospetta più numeroso che mai, il festival si terrà nel parcheggio del palazzetto dello sport in via Dalla Chiesa. Chi approderà al LendyBeer troverà anche la birra del birrificio lendinarese Rattabrew e dell'ottimo cibo per tutti i palati, ormai d'obbligo per un festival che da anni ha fatto del connubio tra musica, birra artigianale e street food di qualità la sua cifra stilistica. Spazio, quindi, ai food truck più apprezzati: ci saranno la Tana del Luppolo coi suoi burger gourmet, Vitos Goodies con hamburger e barbecue americano, Mita street food di Pagliarini Avicola con i suoi prodotti "a chilometro zero", Il Vero Arrosticino Abruzzese con arrosticini e bombette pugliesi, I love Gnocco Fritto e The Club Sandwich Jesolo con i suoi invitanti panini. Nell'area della festa non mancheranno neppure un'area dedicata al divertimento per i bambini e lo stand dei dolciumi Rigato. Inoltre venerdì si svolgerà la prima edizione della Lendyrun, una manifestazione podistica che attraverserà la città per far scoprire i principali monumenti con un percorso di 6 o 3 chilometri per i camminatori.

All'interno della festa per pagare bevande e cibo sarà necessario utilizzare dei gettoni (token) da acquistare negli appositi punti indicati. Utilizzando l'app Nowr, un'applicazione dedicata ai grandi eventi, sarà possibile acquistare i gettoni o direttamente i prodotti proposti come birra, bibite e cibo.