LENDINARA (ROVIGO) - Sarà Gabry Ponte ad aprire l’edizione 2023 di LendyBeer, che si prospetta memorabile anche grazie ad altri nomi di caratura nazionale come Lo Stato Sociale e Cristina D’Avena e i Gem Boy. L’annuncio della presenza di uno dei più grandi dj italiani, che ha esportato in tutto il mondo la sua dance elettronica, conclude le anticipazioni sul programma della festa della birra organizzata dall’associazione LendyBeer. Quest’anno gli organizzatori alzano l’asticella, e non di poco: le quattro serate che compongono l’edizione che prenderà vita dal 20 al 23 luglio vedranno sul palco artisti di livello nazionale e internazionale, e non a caso per la prima volta ad accogliere la festa sarà piazzale Martiri di Marcinelle, l’ampia area vicina al palazzetto dello sport, che ha una capienza e una viabilità circostante più adatta a un’edizione che si preannuncia da record.



IL PROGRAMMA



Ad aprire il LendyBeer giovedì 20 luglio sarà Gabry Ponte, dj di fama internazionale. Chiunque abbia vissuto gli anni ‘90 non può dimenticare le sue hit come “Blue (Da Ba Dee)”, “La danza delle streghe” e “Geordie”, così come i suoi grandi successi recenti, tra cui “Thunder”. Venerdì 21 luglio ci sarà la prima edizione della Lendyrun, una manifestazione podistica che attraverserà la città per far scoprire i principali monumenti, con un percorso di 6 chilometri o 3 chilometri per i camminatori. In serata sul palco del LendyBeer si esibirà Lo Stato Sociale, in concerto a Lendinara dopo un tour invernale straordinario con una raffica di sold out. La band ha partecipato a due edizioni di Sanremo, nel 2018 col brano “Una vita in vacanza” con cui hanno conquistato il secondo posto in classifica e nel 2021 con “Combat pop”.

Sabato 22 luglio la festa continuerà con l’energia travolgente dei Rumatera, ospiti da diverse edizioni e pronti a festeggiare i 15 anni del loro primo tour con i brani dell’album “I Tosi de Campagna”. A concludere la festa sarà una serata indimenticabile con Cristina D’Avena e i Gem Boy, in cui la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati di ieri e di oggi si esibirà con l’irriverente band per far vivere al pubblico l’emozione di cantare insieme le canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di molti.



PRIMO VESPA RADUNO



Ospite speciale della serata il 1º Vespa Raduno Lendinara “Scotland Mods” dell’associazione Vacd Vespa Movement. Nelle quattro serate, inoltre, il dj Riccardo Zangirolami e Silvia Voice saranno sul palco per intrattenere il pubblico prima dell’inizio dei concerti. Gli eventi sono completamente gratuiti, ma sarà gradita un’offerta libera all’ingresso. Non mancheranno ovviamente la birra artigianale made in Lendinara di Rattabrew e i food truck di alta qualità, con alcune novità e una vasta scelta per accontentare tutti i palati. Parte quindi il conto alla rovescia per un’edizione memorabile, in cui musica, birra, buon cibo e divertimento si uniranno per creare l’atmosfera che ogni anno attira migliaia di persone con una formula di grande successo.