PADOVA - La nuova edizione dello Sherwood Festival sarà inaugurata mercoledì alle 19 nel park nord dello stadio Euganeo: fino al 15 luglio il festival indipendente più grande d'Italia, che l'anno scorso ha totalizzato 150.000 presenze, proporrà tutte le sere musica, socialità, teatro, sport e intrattenimento. Il cartellone comprende molti nomi italiani delle sette note come Verdena (22 giugno), Ska-P (27 giugno), Baustelle (4 luglio), Carl Brave (11 luglio) e Venerus (13 luglio) per i cui concerti sono già disponibili i biglietti sul circuito Ticketone. Per vedere tutti gli altri ospiti dal vivo tra cui spiccano Carmen Consoli con Marina Rei, Calibro 35, Myss Keta, Dub Fx, Mezzosangue, Cacao Mental e Los Muchos Gramos, Giancane e Gli Ultimi, è stata adottata la consolidata formula "Un euro può bastare". Apriranno la kermesse la prima sera i Post Nebbia e Generic Animal a 1 euro, previsto anche durante la giornata in collaborazione con Dischi Sotterranei (main guest Ulisse Schiavo) e la terza edizione di Trivel Party con Hobos. Nella foresta ci sarà spazio però anche per altri tradizionali appuntamenti come "Sherwood for Kids" per le famiglie, "Holi, il festival dei colori" per i più giovani, "Reggae Day" con guest principale Kabaka Pyramid, "Sherwood Goes Hardcore" e "Hip Hop Day" con lo special guest Nitro.

Il ritorno

«Quest'anno però torna anche il teatro con lo spettacolo "Pojana Rock!" di Andrea Pennacchi a 1 euro ha dichiarato il direttore artistico Alex Favaretto alla presentazione e poi ancora "Gasp!" per gli appassionati di fumetti, "Road To Galeano" per gli amanti dello sport che potrà essere praticato in un'area appositamente attrezzata e e la Queer Night con la rapper e attivista femminista guatemalteca Rebeca Lane». All'insegna di Sherwood Changes For Climate Justice, continua lo sforzo per misurare l'impatto ambientale della manifestazione plastic free e dal 2018, grazie alla collaborazione con Etifor, spin-off dell'Università, che permette di adottare uno dei 3000 alberi da piantare sulla riviera del Brenta o in Vietnam dove è in atto un progetto forestale. Negli ultimi anni, si sono ridotte di più del 50% le emissioni di CO2 grazie anche alle isole ecologiche per la raccolta differenziata, il servizio di bus navetta gratuito dalla stazione dei treni di Padova, l'accordo con Bus For Fun per raggiungere il festival anche dalle altre città venete e, novità di quest'anno, la partnership con Dott, che vanta una nutrita flotta di monopattini elettrici, che si potranno usare a prezzo scontato; il vicino parcheggio dello stadio è comunque gratuito. I dibattiti sono un altro cardine della kermesse sotto le stelle. «Ecologia, decolonialità, questioni di genere, lavoro, internazionalismo, diritto all'abitare, libertà di movimento, carcere, saranno i principali temi affrontati, con ospiti di livello internazionale - ha aggiunto Antonio Pio Lancellotti, direttore responsabile di Globalproject.info e dei talk si parlerà della battaglia dell'acqua, tema quantomai attuale, di 41 bis, della questione pensioni in Francia». Sul palco saliranno tra gli altri Fabio Anselmo (legale della famiglia Aldrovandi e Cucchi), Flavio Rossi Albertini (l'avvocato di Cospito), Maurizio Fava (Direttore del Dipartimento di Psichiatria del Massachusetts General Hospital), Irene Leo (Docente di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dello sport e del benessere all'Università di Padova), Kyra Grieco (Antropologa). La ristorazione offre la novità dello stand dove si potrà mangiare pesce; presenti come sempre i banchetti del mercatino con abbigliamento, prodotti per il benessere e artigianato; il festival rimarrà chiuso il 20 giugno, 1 e 14 luglio in concomitanza con i concerti organizzati allo Stadio Euganeo; programma completo su www.sherwoodfestival.it.