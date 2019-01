Ragazza scopre i ladri in casa e li chiude a chiave in camera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COSTA DI ROVIGO - «Pensavo fossero rientrati a casa prima i miei genitori poi ho sentito une ho pensato che magari qualcuno fosse caduto, dopo poco, ma di solito i miei mi salutano quando rientrano a casa alloraNon ho ricevuto risposta da lì sono rientrata in camera ho chiuso a chiave e ho acceso la luce delle scale sperando se ne andassero e ho chiamato mia mamma e la polizia: ora tutto ok, ma ho passato tanta paura.che sono stati trovati a casa nostra». Ha affidato a Facebook il racconto dei momenti di vero terrore vissuti sabato sera, attorno alle 19.40, una ragazza che si è trovata faccia a faccia con due ladri che erano entrati dentro la sua casa, mentre i suoi genitori erano fuori, probabilmente pensando che dentro non ci fosse nessuno. Invece c'era lei e l'incontro, come da lei riportato, non è stato affatto piacevole.