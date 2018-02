Travolto in bici da un'auto all'uscita dall'allenamento: 14enne in fin di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Undi 14 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto didell’ospedale di Rovigo dopo essere stato investito da un’auto mentre, venerdì nel tardo pomeriggio, stava rincasando indopo l’allenamento con l’allo stadio Gabrielli.Il giovane, di origine marocchina ma residente a, è stato travolto da un’auto mentre in compagnia di due amici stava attraversando il passaggio pedonale in viale Tre Martiri, all’altezza del. Solo sfiorati gli altri due ragazzini: lui è finito a terra, inizialmente pareva senza conseguenze. Ilsuccessivamente si è aggravato.