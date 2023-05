ROVIGO - Oltre quasi 4,7 milioni e mezzo investiti per lo sviluppo delle imprese del territorio di Venezia e Rovigo nel corso del 2022. Questo il volume delle azioni compiute dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo, che ha chiuso il rendiconto anche con un sostanzioso avanzo di 1,2 milioni, grazie anche alla sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto come in virtù della loro particolare autonomia finanziaria, le Camere non siano tenute a versare allo Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa. Fra le operazioni contabili significative, anche la vendita della centrale ortofrutticola di Rosolina. «Nel 2022 - sottolinea Massimo Zanon, presidente dell'ente camerale - nonostante lo scenario economico di incertezza dovuto agli strascichi della pandemia e allo scoppio della guerra in Ucraina, la Camera di commercio ha mantenuto le risorse e l'impegno verso il territorio per sostenere l'economia, la doppia transizione ecologica e digitale, e per fornire servizi sempre più all'avanguardia ai propri utenti. Il 2022, inoltre, ci ha visti protagonisti al tavolo per la costituzione della Zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino che auspichiamo possa entrare a pieno regime in tempi rapidi».

Il dettaglio

In quanto alle attività dell'anno scorso, l'ente cita più di 600mila euro destinati alle imprese per voucher e sportelli Punto impresa digitale, con 81 eventi di informazione e sensibilizzazione, 407 analisi della maturità digitale delle imprese e 42 indirizzamenti di imprese verso strutture che operano sull'innovazione. Poi iniziative di internazionalizzazione, con più di 600mila euro dedicati anche a progetti di incoming internazionali, 300mila euro per voucher orientamento al lavoro e sportelli decentrati, 1,8 milioni per il Progetto turismo, in collaborazione con soggetti e istituzioni per valorizzare e promuovere il turismo, le eccellenze e i prodotti del territorio, l'innovazione dei percorsi di filiera dell'agroalimentare e dei prodotti Doc, Dop e Igp. Ancora, 160mila euro dedicati a legalità, sostenibilità ed economia circolare, prevenzione della crisi d'impresa. «Attrattività del territorio e competitività delle imprese, digitalizzazione e sviluppo tecnologico, internazionalizzazione e accesso al credito, orientamento al lavoro e sviluppo dell'imprenditorialità i focus strategici su cui si sono concentrati i maggiori investimenti». Si evidenzia pure che «nell'ambito della green economy, l'ente ha organizzato il premio nazionale Impresa ambiente, che ha premiato otto realtà che si sono distinte per l'attenzione alla sostenibilità. Si sono poi tenuti, nella green economy, eventi sull'economia circolare e dieci corsi di formazione su tematiche quali Fgas, Mud e Albo Gestori ambientali. Sul tema legalità e tutela ambientale si sono tenuti 23 incontri in collaborazione con Libera. Ben 104 imprese sono state ammesse al finanziamento di voucher per la prevenzione della crisi d'impresa e altre 261 hanno partecipato ad attività formative in tema. La Camera ha gestito, tramite Curia mercatorum, 126 mediazioni. Infine, sono stati sottoposti a controlli 616 e 824 strumenti metrologici. Non manca il forte impegno nella transizione ecologica, tra cui si segnala l'adesione nel 2022 alla Fondazione Venezia Capitale mondiale della sostenibilità, e nella promozione della Zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino a fianco delle istituzioni ed enti locali, nonché delle associazioni di categoria».