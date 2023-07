Incidente tra due auto, Mecedes finisce in bilico su una fiancata: ferita una donna

OCCHIOBELLO - Incidente tra due auto, una fa un balzo e si ferma in bilico su un fianco, ferita una donna. Alle 16:15, di oggi domenica 9 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piacentina a Occhiobello per un incidente tra due auto di cui una finita fuoristrada: una donna è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Rovigo anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna alla guida della Mercedes è stata presa in cura dal personale sanitario per essere trasferita in ospedale.

Illeso l’autista dell’altra auto. La Mercedes finita fuoristrada all’interno di una siepe è stata recuperata con l’autogrù e portata via con il carro attrezzi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.