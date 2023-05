ROVIGO - La nuova vita dell'ex pub Macallan's ha una data di inizio: è il 31 dicembre 2024. Entro questa data, definita «termine essenziale e perentorio», l'imprenditore che otterrà la gestione dello spazio commerciale di piazza Annonaria, chiuso dal 2013 e indicato negli atti pubblici come "box numero 10", dovrà avviare la nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande.

DUE PROPOSTE

Alla mezzanotte tra martedì e ieri è scaduto il termine dell'avviso pubblico elaborato da Palazzo Nodari per la concessione del box. E le proposte di acquisto pervenute al Comune sono state due: una vera novità per la procedura di affidamento dell'ex pub, i cui bandi, almeno tre negli ultimi anni, erano sempre andati deserti. Questa volta no: ci sono ben due soggetti interessati anche perché la proposta di affidamento sembra essere particolarmente vantaggiosa. La concessione avrà la durata di 9 anni dalla data della sottoscrizione, rinnovabili una sola volta; il pagamento del canone annuo di concessione, che è anche l'importo a base di gara, è di 9.912 euro pari a 826 euro mensili; infine, ed il passaggio più rilevante, visti i numerosi lavori di ristrutturazione che si dovrà accollare il nuovo gestore, lo sgravio dell'affitto per circa 9 anni. Nell'avviso del Comune, infatti, si spiega: «A parziale ristoro delle spese sostenute e documentate per i lavori che dovrà eseguire all'interno dell'immobile, all'aggiudicatario sarà riconosciuta l'esenzione dal canone di concessione mensile, per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della cifra corrispondente, fino ad un massimo di 98.150,40 euro, importo derivante dalla somma dei seguenti valori: 80mila euro di costi riqualificazione più 8mila euro per Iva al 10% più 10.150,40 per spese tecniche comprensive di oneri di legge». Se poi l'aggiudicatario dovrà sostenere ulteriori spese per effettuare indagini e rilievi strutturali, la somma di esenzione del canone mensile salirà del 10% ovvero «per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della cifra corrispondente, fino ad un massimo di 107.965,44 euro». Sullo spazio in questione, come pure sull'intera piazza Annonaria, pesano i vincoli di tutela della Soprintendenza pertanto qualsiasi intervento può essere effettuato previo via libera dell'ente.

RIQUALIFICAZIONE

Che il box 10 avesse bisogno di un pesante intervento di riqualificazione era cosa nota tant'è che, nei precedenti tentativi di assegnarlo, pare fosse stata proprio l'entità dei lavori che sarebbero ricaduti sulle spalle del nuovo gestore uno dei motivi che hanno fatto andare deserti i bandi: una cifra troppo elevata da investire per l'adeguamento del locale a fronte di una esenzione poco vantaggiosa o di un periodo di gestione troppo limitato per ammortizzare l'investimento iniziale. Ora questi ostacoli sembrano essere stati superati tanto che - come detto - alla manifestazione di interesse hanno risposto in due. Sebbene Palazzo Nodari mantenga il massimo riserbo sull'identità degli interessati, trapela che sarebbero solidi imprenditori del settore, entrambi della zona di Rovigo. Ora la procedura prevede che l'Amministrazione spedisca le lettere di invito ai due interessati affinché formulino la loro proposta di gestione, al rialzo rispetto dalla base d'asta indicata in precedenza ovvero 826 euro al mese di canone. A vincere sarà chi presenterà l'offerta più vantaggiosa, ma questo sarà stabilito dalla commissione che verrà istituita ad hoc per questa procedura.