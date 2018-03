Maxi-furto allo spaccio Jacob-Cohen: spariti capi di vestiario per 50mila euro

Oltre 500 capi di vestiario fra jeans, camicie e maglie per un valore che supera i 50 mila euro: è questo il bilancio di un furto commesso nell'outlet Jacob-Cohen ad Adria. Il colpo è stato commesso nella notte tra mercoledì e giovedì.



L'allarme non è servito per scoraggiare la banda che in pochi minuti ha ripulito il negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto scattare le ricerche ma dei malviventi e della refurtiva per ora nessuna traccia. È la seconda volta che l'outlet viene preso di mira dai ladri: un anno fa, sempre a marzo, una banda entrò in azione di notte facendo razzia di capi d'abbigliamento

