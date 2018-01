Badante brava e premurosa, ma anche ladra incallita di gioielli

di Francesco Campi

ROVIGO - Unaaccudiva da tempo una. Si mostrava molto interessata ma più che a loro, era interessata a... l'oro. La donna, una 41enne nata ad Agrigento ma residente a Rovigo, sposata, è infatti accusata di aver approfittato del rapporto di fiducia che si era instaurato con le due persone che assisteva, che la consideravano ormai una persona di famiglia, per mettere a segno uno stillicidio di, sottraendo via via alcunie rivendendoli ai compro oro. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe intascata in questo modo una cifra di circa. E, fra l'altro, potrebbe non essersi trattato della prima serie di furti di questo tipo, visto che sembrerebbe che dalle case di famiglie dove aveva precedentemente prestato servizio sempre nell'assistenza degli anziani, sarebbero misteriosamente spariti dei gioielli...