Casa svuotata mentre tutti dormono, cane incluso, sparita anche la Golf

di Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETTORAZZA (ROVIGO) - La famiglia, con tanto di cane, era in casa e stava tranquillamente dormendo. Ma i ladri che hanno preso di mira la loro abitazione non si sono minimamente curati del fatto che fossero presenti i proprietari dell'abitazione, sita, fra l'altro, in una zona centralissima di, proprio dietro la chiesa, ed hanno comunque colpito.Hanno forzato una portafinestra e si sono intrufolati all'interno, iniziando a frugare nelle varie stanze, raccogliendo pochi spiccioli ma, soprattuttoche si trovava parcheggiata a fianco della casa, per poi darsi alla fuga con la vetturaa, una Volkswagen Golf in ottime condizioni, come nuova, comprata meno di sette anni fa. Il proprietario, amareggiato per quanto subito, ne ha subito diffuso la foto sui social nella speranza che qualcuno possa rintracciarla e, eventualmente, anche risalire ai ladri.