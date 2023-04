OCCHIOBELLO - I ladri sono tornati in azione in tre comuni del Medio Polesine: è di nuovo allarme furti e tentati colpi. Giovedì sera sono state prese di mira numerose abitazioni di Occhiobello e Santa Maria Maddalena. In via Roma, i malviventi sono entrati dal retro: prima hanno messo fuori uso i faretti dell’illuminazione esterna, poi hanno scassinato la finestra e fatto irruzione in camera da letto, mettendo a soqquadro la stanza e razziando gioielli, soldi e perfino abiti. Nottata movimentata anche per i residenti di via Einaudi: pure in questa circostanza, sfruttando l’assenza dei proprietari, i ladri si sono intrufolati nonostante l’incessante suonare dell’allarme e hanno agito indisturbati.



Sono stati ripresi dalle telecamere e i filmati sono stati consegnati ai carabinieri, che ora stanno proseguendo le indagini. Si tratta di due giovani, più un complice “appostato” poco distante con la macchina, che alle 20 di giovedì sono stati notati anche in via della Gardenia, nell’appartamento al primo piano di un condominio. Qui il residente, insospettito dagli strani rumori, è uscito all’esterno dell’abitazione e si è ritrovato praticamente faccia a faccia con i ladri sul terrazzo, ha cominciato a urlare e i due sconosciuti si sono allontanati in fretta e furia. Il modus operandi era lo stesso: i due ladri pronti a colpire, il terzo, il “palo”, con l’auto ad attenderli nella vicina via dei Tigli.



Grande lo spavento per l’anziano, che ha raccontato la disavventura sui social per mettere in pre-allarme la comunità. Giovedì notte, a Fiesso Umbertiano, è stato avvistato un ladro dentro un giardino di una abitazione in via Guglielmo Marconi. La proprietaria, rientrata a casa, ha avvertito i carabinieri che sono giunti per un sopralluogo, ma il ragazzo (alto e vestito di nero) nel frattempo si era già dileguato. La settimana scorsa, invece, i malviventi sono entrati in azione a Stienta. Hanno scavalcato il cancello e sono entrati in cortile, portando via un’automobile e un furgone. I proprietari non si sono accorti di nulla, per loro il risveglio è stato amaro.



Nella stessa notte, grazie alle telecamere, una famiglia di via Eridania ha scoperto di aver ricevuto la visita sgradita dei ladri (la seconda nel giro di un paio d’anni): nel filmato si notano due ragazzi a volto coperto in cortile, che tentano di forzare le portiere dell’auto, senza riuscirci, e scappando poi. I padroni di casa hanno avvisato i carabinieri di Stienta. Opportuno ribadire i consigli delle autorità: chiudere sempre le vetture anche nel cortile di casa, annotare le targhe delle vetture sospette che passano nelle vie a ridotta velocità, chiamare subito i Carabinieri se si notano strani movimenti in zona.



