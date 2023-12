ROVIGO - Una nuova sede, all'interno di un palazzo storico ristrutturato e rimesso a nuovo, circondato da un parco verde con una fontana monumentale. Per i dipendenti del settore Servizi sociali del Comune la nuova sede di via Marconi diventata operativa alla fine dello scorso marzo, quando è stato compiuto il trasloco da viale Trieste, da circa tre settimane è diventata un incubo.

I DISAGI

Perché gran parte degli uffici da oltre 20 giorni sono al freddo. Inoltre, se la mancanza di riscaldamento gela corpo e animi all'interno della nuova sede comunale, fuori dall'edificio le criticità quotidiane si traducono nella carenza di posti auto disponibili ad uso dei dipendenti. Tanto da aver sollevato più di qualche malumore, al punto che i rappresentanti sindacali di categoria sono stati interpellati e si stanno muovendo per mettere fine ai problemi. A segnalare tutto questo sono i lavoratori, che descrivono nel dettaglio la situazione. «Non ne usciamo», spiegano senza mezzi termini. Poi inizia il racconto: «Siamo al freddo da tre settimane. Abbiamo una caldaia che va in blocco mentre alimenta i termoconvettori che dovrebbero essere nuovi. Più volte sono venuti i tecnici che hanno rilevato il problema, ma questa mattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo scoperto che sembra che riconducibile a un problema strutturale dell'impianto. E quindi dovrà intervenire il settore Lavori pubblici».

Nonostante il freddo, comunque, il settore continua a lavorare. Anche perché si sta parlando di un ambito delicato, i Servizi sociali appunto, che oltre all'ordinaria amministrazione, si fanno carico ogni giorno di casi particolarmente complessi di cittadini in difficoltà. «In determinati uffici i termoconvettori funzionano - si racconta nel palazzo - poi si fermano di colpo, poi ripartono. Al primo piano, invece, la maggior parte della giornata lavorativa viene passata al freddo. Questa mattina (ieri, ndr) alle 8, la centralina segnalava un allarme ed emetteva un fischio. È andato in blocco tutto. Tra l'altro non si possono utilizzare le stufette che magari vengono portate da casa perché poi saltano i computer».



Se questo avviene ormai da giorni e giorni ai Servizi sociali, tanto che Riccardo Mantovan della Fp Cgil è andato personalmente a verificare la situazione, mentre la Uil ha contattato via e-mail il sindaco Edoardo Gaffeo per avere chiarimenti, nell'altra ala dell'edificio, quella occupata da pochissimi giorni dalla Polizia locale dopo il trasloco dalle sedi di via Oroboni e piazza Tien An Men, i problemi segnalati sono del tutto sconosciuti: lì il riscaldamento funziona.



PROBLEMA PARCHEGGI

Quello che funziona meno, invece, è la spartizione del parcheggio esterno situato sul retro dell'edificio, in attesa che vengano conclusi i lavori di adeguamento dell'area di sosta per i mezzi di Polizia locale e Protezione civile. «Quando ad aprile abbiamo preso servizio in via Marconi, abbiamo chiesto la disponibilità di 22 posti auto per i Servizi sociali - raccontano i dipendenti - e ci è stato risposto che con il trasloco della Polizia locale il problema sarebbe stato risolto. Nel frattempo i lavori hanno subìto un leggero rallentamento, il trasloco è avvenuto e l'area adiacente il parcheggio pubblico utilizzato dai pendolari delle ferrovie delimitata dalla rete arancione, ex area di cantiere, è diventata un parcheggio chiuso e riservato ai mezzi privati della Polizia locale. Eppure quell'area dovrebbe essere restituita a parcheggio pubblico. Forse ci sono lavoratori di serie A e di serie B?».

L'assessore Giorgia Businaro, pur affermando di non avere contezza di un'area transennata a uso esclusivo dei mezzi privati del personale di Polizia locale, rassicura: «Si tratta comunque di una situazione temporanea. Tra meno di 10 giorni, a lavori terminati, sarà tutto regolare».