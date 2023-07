OCCHIOBELLO/CANARO - Si chiama Panoramica del Po il tratto di argine, fra Baccanazza e Canaro, libero dai motori. La chiusura al traffico (ordinanza 50/2023) è stata una scelta delle amministrazioni di Occhiobello e Canaro che, congiuntamente, hanno deciso di estromettere i veicoli a motore.

A motivare il provvedimento il sindaco di Occhiobello, Sondra Coizzi: «Nasce la strada Panoramica del Po, un tratto che collega i due territori e che vogliamo rendere sicuro ed esclusivo per pedoni e ciclisti, oltre che per i residenti frontisti. Su questa strada si verificavano troppo spesso abbandoni di rifiuti, anche di natura edile, che inquinavano e deturpavano l’ambiente. Le due amministrazioni sono concordi anche nell’avviare un pattugliamento condiviso del tratto per il rispetto dell’ordinanza. Nelle prossime settimane, inaugureremo la Panoramica del Po, lunga tredici chilometri, che merita la giusta valorizzazione per il pregio naturalistico in cui è immersa».



IL DIVIETO

L’ordinanza prevede, quindi, il divieto di transito su via Vallice tra l’intersezione con la via Baccanazza al confine territoriale con il Comune di Canaro; su via Vallice, in corrispondenza con la rampa di via Baccanazza, obbligo di svolta a sinistra, in direzione via Baccanazza; su via Baccanazza, all’intersezione con via Vallice, obbligo di svolta a destra, in direzione statale 16. Intanto, una sessantina di persone per la camminata non competitiva Run 5.30 virtual organizzata dall’associazione Vinyasa Occhiobello asd. L’evento sportivo ha anticipato l’apertura della fiera di Santa Maria Maddalena organizzata dalla Pro Loco e aperta fino al 23 luglio.

A partire dalle 19, in piazza Maggiore, tutte le sere spettacoli, musica, danza, burattini, luna park e stand gastronomici. La fiera è organizzata in collaborazione con Protezione civile, Barbara soccorso, Occhio civico, Vogatori Occhiobello, parrocchia di Santa Maria Maddalena e con il patrocinio del Comune.