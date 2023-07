Rovigo. Finta associazione culturale fa attività di intrattenimento: si intasca 270 mila euro

ROVIGO - L'associazione anziché svolgere attività di promozione culturale si dedicava all'intrattenimento.

La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza di Rovigo. I finanzieri hanno ispezionato i locali dove ha sede l'associazione e pare che fossero segnati come soci anche persone che non si erano mai iscritte.

Stando alle indagini, il titolare dell'associazione la gestiva come se fosse un'impresa e alcuni dei presunti soci venivano iscritti ogni volta che accedevano al locale, pagando biglietto e iscrizione. Ecco come veniva prodotto il reddito. Era una vera e propria sala da ballo che ha fatto ricavi per oltre 220 mila euro in 5 anni, oltre che 50 mila euro di Iva non versata.