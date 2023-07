Rovigo. Lavoro nero e barche non in regola, controlli a tappeto della Finanza

ROVIGO - Lavoro nero e barche non a norma. Nel corso dell'ultimo fine settimana i finanzieri di Rovigo hanno effettuato diversi controlli per contrastare l'abusivismo. Con il supporto di un elicottero della sezione aerea di Venezia e la collaborazione della sezione operativa navale di Porto Levante, sono stati controllati un centinaio tra esercizi e imbarcazioni: una decina le sanzioni e sequestrati migliaia di prodotti per violazioni alle norme sul commercio, oltre a una decina di chili di alimenti per violazione delle norme igienico-sanitarie (l'attività della pizzeria è stata sospesa).

Individuati 9 lavoratori irregolari e di conseguenza sono stati sanzionati 7 datori di lavoro.