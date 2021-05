ROVIGO - Non si finisce mai di pagare. Lo sa bene una rodigina che si è vista recapitare dall’Ulss 5 un sollecito di pagamento per un esame già saldato lo scorso anno. In dicembre, infatti, si è recata all’ospedale civile per fare degli esami di laboratorio, che necessariamente devono essere pagati per scaricare il referto, acquisito normalmente dopo cinque giorni. Lo stesso documento, come è consuetudine, reca anche la cifra sostenuta dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati