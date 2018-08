Con l'erba medica il Polesine parte alla conquista delle stalle cinesi

di Marco Bellinello

ROVIGO - Ci sono quattro aziende polesane tra le 21 a livello nazionale che beneficeranno dell'accordo siglato il 25 luglio scorso tra il ministero delle Politiche agricole e il Governo cinese. Si tratta di un via libera molto importante, arrivato al termine di un iter di accreditamento durato quasi cinque anni, che permetterà alle aziende italiane che producono erba medica disidratata di esportare in Cina foraggi essiccati per il nutrimento del bestiame. Un volume d'affari notevole, che interessa un settore con un indotto di...