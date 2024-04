ROVIGO - «La mia lista non è un partito: il nostro partito è Rovigo. E l'obiettivo è l'unione», da realizzare insieme a Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Azione, per una svolta rispetto «alla politica che s'è dimostrata litigiosa in questi ultimi anni», e secondo il dialogo costante con le periferie.

Quest'ultimo aspetto, in particolare, «è sicuramente uno degli elementi portanti» ha detto la candidata a sindaco Valeria Cittadin, che ha scelto piazza San Zenone a Borsea per lanciare ieri, insieme a un gruppo di sostenitori, il simbolo della propria lista civica e la sua corsa elettorale a palazzo Nodari. "Valeria Cittadin sindaco", con caratteri in bianco su sfondo verde, «è un simbolo molto semplice e i colori ci riportano al gonfalone della nostra città. Sto definendo la mia lista civica, e lo faremo al più presto, insieme a molte anime della società e provenienti da tutte le professioni, dal mondo del lavoro e dalla società civile», ha spiegato Cittadin.



L’OBIETTIVO



«Molti - ha precisato - hanno già anche esperienze amministrative: l'obiettivo è costituire un veicolo di unione e la Lista è aperta al contributo di altre persone che vorranno mettersi a disposizione». «Anche Coraggio Italia sarà presente all'interno della mia lista, con l'orgoglio di avere vicino alla nostra coalizione un partito che merita attenzione, rappresentato da Luigi Brugnaro: il sindaco della città più bella del mondo». Dunque, ha sottolineato Cittadin, «ci presentiamo insieme a un centrodestra compatto, che ha già molte risorse e che darà un contributo importante alla riflessione, che faremo insieme, su come governare la città, per un cambiamento di qualità».

Nella coalizione «dialogo, unione, confronto, a volte anche contrapposizione ma per arrivare a scelte di sintesi, sono elementi fondanti, perché la politica possa lavorare in maniera più serena, e permettere ai cittadini di Rovigo di avere un'amministrazione che farà scelte con la volontà di incidere sul benessere delle persone».



LE FRAZIONI



Anche nelle frazioni: «Siamo partiti da Borsea perché uno degli elementi fondanti del cambiamento che vogliamo portare, è sicuramente dare voce, vita e lustro anche alle 11 frazioni intorno al centro della città. Il centro merita attenzione e interventi importanti, ma partendo dalle periferie siamo convinti che si possa costruire un legame e un dialogo nuovo tra centro e periferia, per rivitalizzare l'economia e il benessere del territorio». «L'attenzione alle persone è la prima cosa che vogliamo - ha proseguito Cittadin -, e per dare voce ed essere vicini anche a chi vive nelle periferie sarà messo a disposizione un ufficio mobile che, settimanalmente, sarà nelle frazioni per dare servizi di tipo amministrativo: ad esempio, il classico certificato che si va a fare in Comune. Il nostro programma sicuramente avremo modo di affrontarlo in maniera più dettagliata successivamente. Borsea, ad esempio, è una frazione che ha già una sua vitalità, da condurre in una logica più ampia e di collegamento con il centro di Rovigo».

La partecipazione, inoltre, richiama a riservare attenzione anche ad associazioni non profit ed economiche: «Io e la mia coalizione abbiamo il grande compito e responsabilità di aprire un dialogo con tutto il mondo dell'associazionismo e delle rappresentanze del commercio e non solo. Tutto ciò che crea collegamento e legami fa evitare, infatti, interventi improvvisati e porta a una pianificazione per un rilancio di tutte le attività». «Abbiamo scelto Borsea per presentare la Lista - ha concluso Valeria Cittadin - e avremo presenze dei candidati delle liste di coalizione in tutte le frazioni, per parlare con le persone non solo in campagna elettorale, ma per un dialogo strutturale nel tempo, e dare così la possibilità ai cittadini di sentire che la politica non è qualcosa di lontano, ma di vicino e con cui confrontarsi. Per questo avremo molte iniziative nelle frazioni e, ovviamente, nel centro della città».



