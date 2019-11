Eataly vuole il panettone di Badia Polesine: aperta una collaborazione

di Federico Rossi

BADIA POLESINE (ROVIGO) - L'Industriaavvia una collaborazione internazionale con. Le due realtà metteranno in campo risorse e specialisti con l'allestimento di punti vendita a tempo, i temporary store nelle città statunitensi di New York, Boston e Chicago. Mentre a Milano per tutto il periodo del Natale sarà organizzato un festival del panettone che vedrà protagoniste le specialità della pasticceria Giovanni Cova & C. nello store di Eataly Smeraldo. «A New York, Boston e Chicago, in sinergia con Eataly, il panettone di Tommaso Muzzi verrà raccontato nella sua essenza, così come lo conosciamo in Italia» fanno sapere da Idb, che ha il proprio stabilimento in via Ca' Mignola Nuova.