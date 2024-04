BADIA POLESINE (ROVIGO) - La Polizia locale di Badia Polesine può contare su nuove dotazioni per la propria attività. Gli agenti del comando di piazza Vittorio Emanuele II da qualche giorno viaggiano su una nuova auto, una Skoda Kamiq che è equipaggiata con una strumentazione all'avanguardia e rappresenta un supporto in più nel lavoro. Il nuovo veicolo si affianca all'ufficio mobile, il furgoncino in dotazione da alcuni anni che, a sua volta, rappresenta una sorta di "estensione" del comando, essendo attrezzato con strumentazioni che agevolano l'attività degli agenti.

Una nuova auto

«Dobbiamo ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per questa nuova auto e per averne sostenuto l'acquisto dimostrando attenzione per il mantenimento dell'efficienza della Polizia locale - dichiara il comandante Marco Faccenda, affiancato dagli agenti del comando -. Il precedente mezzo di servizio (una Fiat Stilo, ndr) era oramai obsoleto e datato e i costi di manutenzione erano diventati un problema da gestire. La vecchia vettura, insomma, andava sostituita e questo mezzo risponde alle esigenze». La Kamiq è alimentata a benzina ed è dotata di particolari strumentazioni che andranno in aiuto al lavoro degli agenti. «Tra le attrezzature acquistate - prosegue Faccenda - ci sono delle luci per il segnalamento che possono essere utilizzate in occasione di incidenti e deviazioni temporanee in modo da tenere in sicurezza gli operatori e un'altra novità è la particolare cartellonistica che rappresenta un innovativo equipaggiamento. Possiamo infine contare su una torre faro che può rivelarsi utile soprattutto in notturna, durante rilievi o attività di ricerca persone».

Rifiuti abbandonati

Oltre a illustrare le caratteristiche del veicolo recentemente acquistato e la strumentazione annessa, Faccenda coglie l'occasione per ricordare il lavoro quotidiano della Polizia locale di Badia Polesine, compreso l'impegno nella lotta agli abbandoni di rifiuti; una battaglia che è combattuta soprattutto grazie alle fototrappole, arrivate alcune settimane fa e di cui sono stati subito evidenziati i riscontri positivi. «Da quando le fototrappole sono state impiegate abbiamo individuato una decina di persone che hanno abbandonato i rifiuti - sottolinea il comandante dei vigili -. Dall'inizio dell'anno, inoltre, proseguono i controlli sul territorio; abbiamo sanzionato circa 40 veicoli per mancata revisione e sei per l'assenza di copertura assicurativa. Tuttavia in quest'ultimo periodo ci troviamo un po' in difficoltà a livello di personale, per le dimissioni da parte di un agente che si è avvicinato a casa, ma presto l'amministrazione comunale andrà a coprire il posto vacante per tornare ai numeri precedenti».