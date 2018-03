Morto per malore in Ungheria l'ex rugbista e senatore Dino De Anna

di Ivan Malfatto

ROVIGO - È' morto nella notte in Ungheria, 72 anni,ed. Si trovava inin una località termale nei pressi del lago Balaton con la moglie Mirella e un gruppo di amici. Avrebbero dovuto ritornare a Cordenons (Pordenone), dove viveva, domani. Ieri sera dopo cena in albergo ha sentito dei, è stato immediatamente soccorso, ma nel giro di qualche ora è spirato. Il figlio Alex, residente e avvocato del foro a Ferrara, i fratelli Elio (anch'egli gloria della Rugby Rovigo) e Mario sono partiti in mattinata per l'Ungheria.Dino De Anna, trequarti ala, era stato campione d'Italia con lao nel 1976 e con il Petrarca nel 1977 nello spareggio di Udine proprio con i Bersaglieri, entrato nella mitologia ovale per la sua meta decisiva, considerata irregolare perché nella corsa avrebbe toccato la linea di fallo laterale.Era stato eletto alper Forza Italia tra il 1996 e il 2001. Nella vita svolgeva la professione di, l'ultimo incarico era stato all'ospedale di Udine.