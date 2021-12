Lavoratori in nero e nessuna norma anti covid, denunciato imprenditore cinese

ROVIGO - I Carabinieri di Rovigo hanno denunciato e sanzionato per 56.444 euro un datore di lavoro cinese che sfruttava manodopera in nero. L' uomo, un 44enne che opera nel tessile a San Martino di Venezze, è stato scoperto dai militari mentre faceva lavorare sette connazionali irregolari in Italia. Inoltre la sanzione gli è stata comminata per una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e violazione delle norme anti Covid.