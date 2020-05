Ruba il cellulare a una donna e tenta di rivenderlo, denunciato dai carabinieri

ROVIGO - Ha tentato di rubare il cellulare a una 66enne in un esercizio pubblico della città. Ma è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato.



Protagonista del furto con destrezza è stato P. P., le sue iniziali, 29enne di Rovigo con precedenti di polizia per vari reati che nel pomeriggio di ieri intorno alle 17, si è appropriato raggirandola dello smartphone di una donna e si è poi allontanato.



I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rovigo hanno denunciato in stato di libertà per "furto con destrezza" dopo essere stati allertati. Il 29enne è stato rintracciato poco più di un'ora dopo in un negozio di riparazioni di telefonia cellulare dove stava tentando di vendere la refurtiva. Il maltolto è stato restituito alla legittima proprietaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA