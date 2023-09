ROVIGO - Sul futuro di Casa Serena la nebbia è sempre più fitta. Un po’ come l’erba che sta crescendo rigogliosa all’esterno dell’enorme stabile di via Bramante, ormai vuoto da sei mesi . Passando da via Bramante, quello che si vede è desolante: ogni tanto si nota qualche auto parcheggiata lungo il vialetto che conduce all’ingresso principale della struttura. Ieri pomeriggio, per esempio, c’era un mezzo di lavoro, il giorno prima un’automobile di tipo familiare. Ma in generale c’è poca vita nei pressi di quello che è diventato, a tutti gli effetti, un nuovo vuoto urbano alle porte del centro città. Non a caso lo scorso giugno il prefetto Clemente Di Nuzzo aveva posto la questione al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: nel grande complesso edilizio è necessaria una stretta sul fronte della sorveglianza affinché non si corra il rischio che diventi un nuovo ex Maddalena, le cui vicende sono state segnate negli ultimi anni da occupazioni abusive, episodi di spaccio, continui interventi delle forze dell’ordine, chiusure forzate di porte e finestre e sgomberi.

La competenza

Al momento la patata bollente è ancora nelle mani dell’Iras che ha gestito Casa Serena in virtù della c onvenzione che è stata al centro delle trattative, tutte fallite, tra Comune, Regione, la stessa Iras, Ulss 5 e Ater per trovare un accordo che consentisse di scioglierla, salvando i conti d ell’ Iras e allo stesso tempo dando una nuova vita a Casa Serena che a quel punto sarebbe tornata nella piena disponibilità del suo proprietario, ossia il Comune. La proposta di accordo includeva anche un cambio di destinazione d’uso dell’immobile , sempre con finalità sociosanitarie, per arrivare alla realizzazione di appartamenti protetti, centri diurni per disabili, studentato universitario e aule didattiche. Tutto questo, però, è tramontato a inizio dello scorso luglio, quando il consiglio comunale di Rovigo ha bocciato la proposta di accordo di programma, stroncato anche da tutti i pareri tecnici dei dirigenti comunali e dei r evisori dei conti perché troppo oneroso per le casse di Palazzo Nodari.

E così Casa Serena è rimasta al palo , mentre la vicenda prosegue sul fronte dei ricorsi al Tar del Veneto che vedono il Comune contrapposto ad Iras. Attualmente, insomma, Casa Serena è un’enorme scatola vuota di 21.775 metri quadri e 57mila metri cubi di volume, secondo la perizia di stima firmata dal docente dello Iuav Enzo Micelli e protocollata da Palazzo Nodari lo scorso 18 maggio, distribuita su 7 piani fuori terra oltre al piano interrato. Tra l’altro l’immobile affacciato su via Bramante confina a nord con parco Langer e con l’area verde dell’ex impianto di tiro al piattello , ed è circondato di vetrate. Tutte caratteristiche che espongono l’immobile a facili intrusioni ed eventuali vandalismi.

Il verde