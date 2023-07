ROVIGO - Nella calda estate di Rovigo soffiano forti i venti di crisi sulla maggioranza che sostiene il sindaco Edoardo Gaffeo. Tutto parte dal caso Iras, la casa di riposo pubblica della città nonché la più grande della provincia, gravata da pesanti debiti e intorno alla quale il Comune ha intavolato con la Regione una trattativa d i anni per cercare una soluzione al rischio della liquidazione. Anni di discussioni, , consulenze e pareri per vedere finire tutto in un nulla di fatto. Questo è quanto avvenuto anche martedì, al termine di un consiglio comunale in parte secretato. Ma che non sia un momento semplice per l’amministrazione comunale di Rovigo non è tanto l’esito del voto in aula a due proposte di delibera, entrambe bocciate, che individuavano delle possibili soluzioni per il futuro di Iras.

LA SPALLATA DI GAFFEO

No, perché a certificare le difficoltà della maggioranza è stato il sin daco che ha dato l’ultimatum alla maggioranza: «Servono 16 consiglieri a garantire dei numeri coerenti per il proseguimento di questa azione amministrativa». Numeri che sempre secondo le parole di Gaffeo, dovranno essere messi nero su bianco: «Serve certificare questi voti tramite delle dichiarazioni ufficiali che vadano a favore di questa amministrazione». Il tutto «entro qualche giorno» altrimenti «in assenza di una presa di posizione ufficiale da parte di un numero sufficiente di consiglieri, non potrò non prendere le dovute conseguenze». Il sindaco, insomma, chiede l’atto di fiducia ai propri consiglieri basato sui numeri. Numeri che ci s arebbero a prescindere, perché nella seconda parte del consiglio comunale, quella non secretata e non dedicata al l’ Iras, la maggioranza ha potuto contare su 15 voti , ma considerando che due consiglieri di maggioranza erano assenti giustificati e uno, suo fedelissimo, ha lasciato l’aula dopo la prima parte, ecco che i voti a sostegno del sindaco sono 18. Dunque , da cosa nasce la richiesta? La risposta sta nella frattura interna al gruppo Pd sull’Iras : da una parte sei consiglieri sintonizzati sulla linea di Gaffeo , dall’altra quelli allineati sulle posizioni della presidente del consiglio Nadia Romeo e del capogruppo Nello Chendi, con quest’ultimo firmatario di una proposta di delibera avanzata dal capogruppo della Lega Michele Aretusini .

DEMOCRATICI SPACCATI