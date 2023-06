ROVIGO Al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura era stato chiesto di chiudere porte e finestre per la sicurezza di Casa Serena, ma forse c’è stato un fraintendimento perché a essere chiuse saranno le porte e le finestre del consiglio comunale in cui si discuterà del futuro di Iras: secretato. Come già è stata secretata ieri pomeriggio la prima commissione consiliare. Non certo il miglior viatico per chiarire alla città come mai, dopo due anni e mezzo di lavoro intenso da parte di sindaco e segretario comunale, si sia arrivati a un nulla di fatto così fragoroso che rischia di portare l’Iras al baratro e Casa Serena all’abbandono, ma anche la maggioranza, guidata dal primo cittadino Edoardo Gaffeo, verso un ultimo anno di un’amministrazione tutto in salita. Perché se anche la scelta ha appigli tecnici dovuti al fatto che si illustreranno i contenuti di perizie a loro volta secretate, un gesto del genere politicamente si spiega molto male alla città. Anche perché, a ben guardare, il motivo per cui i pareri e di conseguenza le sedute pubbliche sono sottratte alla conoscenza pubblica, è perché già l’impostazione dell’amministrazione è tutta orientata verso un contenzioso. Dal dare una mano per il salvataggio all’Iras a impugnare le armi per fronteggiarlo giuridicamente, il passo è stato breve.

LA SEDUTA

A ogni modo, ieri la conferenza dei capigruppo ha fissato la data del consiglio comunale che si terrà il 4 luglio alle 16.30 secondo un ordine del giorno molto consistente. I primi due punti riguardano la discussione della proposta di delibera presentata dal sindaco, quella che accompagna l’accordo di programma per la riqualificazione di Casa Serena risultato alla fine talmente oneroso per Palazzo Nodari da far ventilare il rischio default nel caso fosse approvato. Il secondo punto, invece, è la delibera proposta dai capigruppo di Lega e Pd Michele Aretusini e Nello Chendi. Poi si prosegue con un paio di ratifiche alle variazioni del bilancio di previsione e al quinto punto, la destinazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione. Poi di nuovo Iras, con la discussione della mozione proposta dal Forum e condivisa da buona parte della maggioranza. Chiudono i lavori le interrogazioni e le interpellanze dal momento che la mozione proposta dal consigliere Antonio Rossini per l’intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria di Silvio Berlusconi, è stata ritirata per approdare in aula in una seduta successiva.

PORTE CHIUSE

Chiarito l’ordine del giorno, la secretazione dei lavori, come votato dai quasi tutti i capigruppo a eccezione di Aretusini e Matteo Masin del Forum, riguarderà l’intero primo punto, ossia la proposta di delibera del sindaco e tutta la discussione del punto due, ovvero la delibera Aretusini-Chendi. La seduta sarà pubblica solo a partire dal momento delle dichiarazioni di voto di quest’ultima delibera. Una soluzione di compromesso che la presidente del consiglio Nadia Romeo dovrebbe motivare, attraverso un documento, già oggi. Di compromesso perché arrivare a trovare la via di uscita non è stato facile. Le acque a Palazzo Nodari, tra la riunione della prima commissione e la capigruppo subito dopo, sono state piuttosto agitate. Con il clima che si è surriscaldato già quando è stato deciso di secretare la prima commissione, decisione approvata, anche in questo caso, dalla maggioranza dei commissari a eccezione di Aretusini e con Chendi astenuto. Tra l’altro, la delibera di questi ultimi in commissione ha ottenuto 4 voti contrari, ossia quelli di Federico Saccardin, Giovanni Punzo, Angelo Montagnolo e Giorgio Osti, tre favorevoli dai firmatari e da Rossini, e una astensione, quella di Tiziano Menon presente in commissione perché delegato dal collega della lista Menon Damiano Sette.