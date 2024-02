ROVIGO - Un altro passo avanti verso la privatizzazione dell'Iras: il commissario straordinario Tiziana Stella ha firmato un decreto con il quale si mette nero su bianco che sarà Azienda Zero a occuparsi della procedura per individuare il soggetto privato al quale verrà affidata la gestione dei servizi assistenziali in cambio del pagamento anticipato dei canoni, così da ottenere la liquidità per chiudere la pesante situazione debitoria che l'ente assistenziale si trascina dietro da anni. Nel decreto si prevede «di procedere alla sottoscrizione dell’accordo con Azienda Zero, che consenta ad Iras di potersi avvalere dell’attività di committenza ausiliaria erogata dalla Uoc Crav (Unità operativa complessa di Centrale regionale acquisti per la Regione del Veneto) di Azienda Zero quale centrale di committenza e delegando alla stessa la progettazione e l’aggiudicazione di una procedura pubblica diretta ad affidare ad un operatore esterno la gestione operativa del centro servizi per anziani nella forma del partenariato pubblico privato in conformità al piano di risanamento redatto con il sostegno dell’advisor finanziario Kpmg e sulla base della separata documentazione ricognitiva del servizio e degli obiettivi generali perseguiti dall’ente».



RESPONSABILI

Il riferimento normativo, indicato nel decreto, è il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 31 marzo scorso. Un particolare inquadramento giuridico che richiede valutazioni attente. Anche per questo nello stesso decreto si conferisce il ruolo di Rup, Responsabile unico del procedimento, all'unica posizione organizzativa dell’Iras, ovvero il vice direttore Antonella Sadocco, visto che sia il commissario Stella che il direttore Giovanni Luca Avanzi hanno un incarico a termine, ma si nomina anche una figura di “assistenza al Rup nel futuro contratto di concessione”. Individuato nel professore e avvocato Enrico Minnei, si spiega, che è «esperto conclamato nella materia del diritto dei contratti pubblici ed in particolare delle problematiche relative ai rapporti concessori ed al codice degli appalti e che il legale incaricato gode della massima fiducia da parte del commissario».

A proposito di commissari, anche il Comune in questo momento è commissariato, dopo che il sindaco Edoardo Gaffeo ha preso la decisione di dimettersi. Proprio la sua uscita di scena dalla complessa partita che lo ha visto prendere posizioni molto nette nelle trattative per arrivare all'accordo di programma su Casa Serena, poi naufragato, posizioni peraltro bocciate in toto dal Tar, fa sì che in questo momento si apra un nuovo spazio di interlocuzione, vista anche un'eventuale non impugnazione della sentenza del Tar da parte del Comune. Il commissario prefettizio Gianfranco Tomao ha già anticipato che una delle questioni che intende affrontare di petto è proprio il caso Iras, intenzionato a incontrare il commissario Stella e le organizzazioni sindacali, avendo sempre come punto di riferimento il prefetto Clemente Di Nuzzo che ha sempre seguito con estrema attenzione tutte le evoluzioni del caso, non approdato all'epilogo che era stato previsto.



NUOVI REVISORI

Intanto sempre con un decreto firmato dal commissario Stella, è stato ratificato il nuovo collegio dei revisori dell’Iras, che avrà il compito di seguire l'ente in queste delicate fasi. Dei tre componenti, il presidente del Collegio è nominato dalla giunta regionale, che ha scelto Mara Berto, un componente è nominato dalla conferenza dei sindaci dell'Ulss Polesana, che ha scelto Gianfilippo Grosselle, e uno dal consiglio di amministrazione dell'Iras, che in tempi normali verrebbe nominato dal sindaco del Comune di Rovigo, ma manca da ormai otto anni, da quando si è aperto il commissariamento, con i relativi poteri affidati al commissario, che ha scelto Paolo Prearo.