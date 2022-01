Mix di coca ed eroina: 3 arresti per l'overdose fatale a un 50enne

ROVIGO - Tre arresti della polizia nei confronti di persone coinvolte nella morte per mix di cocaina ed eroina (Speed ball) di un 50enne, nel maggio 2021. La sostanza, come è emerso dalle analisi del Laboratorio tossicologico di Mestre, si è rivelata una vera e propria arma letale, specie per soggetti non dediti al consumo abituale di queste droghe.

In seguito al decesso la Squadra mobile ha : l'attenzione si è focalizzata inizialmente su un 41enne polesano che aveva avviato una fiorente attività di spaccio fino a Ferrara. Con frequenza giornaliera l'uomo si recava da uno spacciatore nigeriano acquistando vari dosi di eroina e in quantità minore di cocaina. Droga che usava per sè e che anche vendeva ad altri, incamerando forti somme di denaro che reinvestiva con l'acquisto di altri stupefacenti, contando sul supporto finanziario di un altro rodigino. La polizia è riuscita così a delineare i responsabili e a costruire un quadro probatorio utile a sostenere la richiesta di misure cautelari disposte dal gip Raffaele Belvederi.

I provvedimenti restrittivi hanno interessato il nigeriano 22enne domiciliato a Ferrara, un rodigino di 41 anni che avrebbe ceduto la dose mortale alla vittima, e un altro rodigino di 54 anni. Risulta altresì indagato l'uomo che ha finanziato, con ingenti quantitativi di denaro, il traffico di droga nel capoluogo polesano.