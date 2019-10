Chiavette Usb riattivate "a sorpresa": pioggia di reclami alla Vodafone

di Elisa Barion

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Oltre 20 casi solo nell’ultima settimana. In Polesine è boom diche gli utentihanno rivolto alla Lega Consumatori provinciale in merito ad alcuneche si sono visti recapitare dal colosso mondiale della telefonia. Utenti ai quali è stato chiesto di sborsare soldi o, peggio, alcuni si sono visti prelevare l’importo direttamente dalla carta di credito, tanto da far scoppiare un vero e proprio “caso”. La questione, in particolare, verte intorno a quelle pennette che andavano inserite nel pc e permettevano di usufruire di una connessione internet anche senza abbonamento alla linea fissa. Quelle che ormai negli ultimi anni sono state sostituite dalle connessioni hotspot degli smartphone o da qualche modem wi-fi. Quelle che scaduti i vincoli