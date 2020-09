Apre lunedì il centro Amazon: 900 posti di lavoro in tre anni

ROVIGO - Sarà ufficialmente operativo da lunedì 21 settembre il nuovo centro di distribuzione Amazon di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo. Il magazzino rappresenta il quinto centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia, dopo i siti di Castel San Giovanni (Piacenza), Passo Corese (Rieti), Vercelli e Torrazza Piemonte. Con il lancio di questo nuovo centro di distribuzione, Amazon prevede di creare 900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'apertura.



«A dieci anni dall'arrivo di Amazon in Italia - commenta Stefano Perego, Vice Presidente Amazon Operations per l'Europa - siamo veramente entusiasti di iniziare questa avventura nel nuovo centro di distribuzione. A partire da lunedì potremo contare su un nuovo magazzino all'avanguardia che ci aiuterà a continuare a fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti. Continueremo a lavorare a stretto contatto con le autorità locali, assicurandoci di servire al meglio i clienti e, al tempo stesso, di tutelare la salute dei nostri dipendenti come fatto sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato nei mesi scorsi e che non si è ancora conclusa. Abbiamo inoltre implementato proattivamente numerose misure e modificato oltre 150 processi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti».



Il nuovo sito è il terzo centro di distribuzione Amazon in Italia ad essere equipaggiato con la tecnologia Amazon Robotics, introdotta con l'obiettivo di assistere i lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni. Questa tecnologia consente di rendere il lavoro dei dipendenti più semplice ed efficiente dal momento che i loro spostamenti vengono ridotti grazie agli speciali scaffali di stoccaggio che si muovono in modo automatizzato verso la postazione ergonomica degli operatori. Quando i robot arrivano in postazione, i dipendenti si occupano di prelevare i prodotti che saranno poi impacchettati e spediti ai clienti. Per Maurizio Passerini, sindaco di Castelguglielmo, «l'avvio delle attività del tanto atteso insediamento di Amazon costituisce una buona notizia per tutta la realtà Polesana. Siamo fiduciosi che questa apertura porterà dei benefici a livello socio-economico e un pò di ottimismo per il futuro di tutti i comuni dell'area. Ricordiamo inoltre che sin dalle fasi di progettazione è stata prestata particolare attenzione alla componente ambientale attraverso delle opere di mitigazione che in parte sono già state realizzate». Ultimo aggiornamento: 11:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA