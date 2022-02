PORTO TOLLE - La riconversione da sito industriale a turistico è una bella opportunità. Sono concordi i sindaci del Delta che nella mattinata di ieri hanno visitato l’ex impianto termoelettrico Enel di Polesine Camerini destinato a diventare Delta Farm, un villaggio turistico a opera di Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nel comparto all’aria aperta. E se a distanza di poco più di un mese cominciano a vedersi i primi risultati di quel processo chiamato “decommissioning”, ovvero lo smantellamento di quello che è stato uno dei siti industriali più importanti non soltanto del Polesine ma d’Italia, il direttore tecnico di Human Company, Mario Raniolo si fa scappare che ai primi di aprile dovrebbe essere presentato il progetto preliminare di quello che sarà il futuro di questo territorio.

IL CRONOPROGRAMMA



«Ul timato lo smantellamento cominceremo subito a costruire il villaggio sfruttando le piastre esistenti – ha rilevato il direttore -. In 18 mesi contiamo poi di aprire, stiamo ragionando sull’installazione di circa 3mila tra casette, tende e camper. La capacità massima della struttura dovrebbe essere di circa 7mila visitatori, noi puntiamo a partire con 5mila. Stiamo ragionando anche sul camino, vedremo ; di sicuro , se fossimo costretti a smantellarl o, creeremo qualcosa di simbolico al suo posto » .