Due fratelli agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze ​stupefacenti

ROVIGO – Carabinieri nuovamente a segno nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus. Fermati due giovani per detenzione di sostanze stupefacenti.



Gli uomini dell'Arma della stazione di Adria, lungo la strada provinciale 45, hanno fermato una autovettura Opel Corsa, con a bordo due fratelli, B.A. e B.M le loro iniziali, rispettivamente di 25 e 30 anni entrambi di Porto Viro e con precedenti di polizia. Il nervosismo dei due giovani ha insospettito i militari che all'interno dell'auto hanno percepito un odore acre, tipico delle sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati perquisiti insieme alla loro auto e nei sedili posteriori i militari hanno rinvenuto uno zainetto con all’interno un involucro contenente 67 grammi di marijuana.



La successiva perquisizione nell'abitazione dei due soggetti ha poi permesso di rinvenire altri 300 grammi di marijuana, 0,4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 5.000 euro, verosimile provento di attività di spaccio. I due ragazzi sono stati tratti in arresto e posti in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida prevista nei prossimi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA