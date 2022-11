Canoista disperso al largo di Albarella salvato dalla Guardia Costiera

ROVIGO - Un canoista di 58 anni, della provincia di Ferrara, che era disperso al largo dell'isola di Albarella (Rovigo) è stato tratto in salvo stamani dall'intervento di un'imbarcazione della Guardia Costiera di Venezia. L'allarme è giunto alle ore 11:55 alla sala operativa della Capitaneria di porto di Venezia. Il canoista era partito con altri quattro compagni da Porto Caleri, ed è stato visto spingersi al largo e poi sparire dalla vista. Rientrati a terra, con vento e correnti contrari, i compagni dell'uomo hanno dato l'allarme dopo aver invano atteso il rientro dell'amico. Da Chioggia è così partita la motovedetta CP 826 per la perlustrazione del litorale di Albarella, ed è stato fatto decollare l'elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia. Alle ore 12:35 l'elicottero ha individuato l'uomo, lo ha recuperato e lo ha sbarcato in spiaggia, dove è stato affidato alle cure del 118. Il canoista, infreddolito ma in buono stato di salute, è stato quindi dimesso ed è tornato con gli amici.