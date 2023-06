ROVIGO - Dalla città al mare in bus e con la bicicletta al seguito, per esplorare pedalando le meraviglie del Delta del Po. Anche questa estate torna la proposta voluta dalla Provincia e messa a punto insieme a Busitalia Veneto, ovvero il servizio estivo “Bus&bici”. L’iniziativa, che ricalca il servizio già introdotto lo scorso anno in via sperimentale e solo per agosto, si presenta quest’anno in forma più estesa. Infatti prenderà il via domenica 11 giugno e terminerà martedì 12 settembre. I dettagli sono stati illustrati a Palazzo Celio alla presenza del presidente della Provincia Enrico Ferrarese e del consigliere delegato a Mobilità e trasporti Lorenzo Rizzato, che si è speso in prima persona per dare continuità al servizio introdotto nel 2022. Presenti anche i vertici di Busitalia Veneto, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato, tra i quali il direttore Davide Pacifico e il presidente della Fiab Denis Maragno.

Bus&bici permette ai cittadini e ai turisti di raggiungere le spiagge di Barricata e Rosolina mare partendo da Rovigo e da Adria utilizzando, come mezzo di trasporto, gli autobus delle linee extraurbane attrezzati con appositi carrelli per il trasporto delle biciclette. Ogni corsa consente il trasporto di 6 biciclette.

Il servizio

«Questa proposta - ha detto il presidente Ferrarese - ci ha fatto dare un segnale importante lo scorso anno e il grande risultato di quest’anno è averne avuto la conferma, anche grazie al territorio che ha risposto positivamente. L’obiettivo adesso è incrementare i numeri degli utenti. Siamo felici di avere iniziato un percorso virtuoso che ha tra le sue finalità quelle di promuovere il territorio e le sue risorse naturali e paesaggistiche».

Dal canto suo, il consigliere Rizzato ha sottolineato: «Il servizio dello scorso anno è stato un piccolo assaggio, mentre quest’anno lo riproponiamo in forma più estesa. Per usufruirne, basta iscriversi tramite l’app Quibus Veneto pagando un supplemento di tre euro per la bicicletta».

«Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta della Provincia - ha commentato il direttore di Busitalia Veneto, Pacifico - di effettuare il servizio Bus&Bici che come lo scorso anno, consente di mettere in sinergia due mezzi sostenibili. Anche noi auspichiamo che migliorino i numeri degli utenti rispetto al 2022 e che questa nuova direttrice individuata, con il trasporto pubblico che acquisisce una accezione anche turistica, posso essere uno stimolo di apertura verso un nuovo mercato».

Gli orari

Bus&Bici è attivo sulle linee extraurbane Rovigo-Adria-Rosolina Mare e Rovigo-Porto Tolle-Barricata. Gli orari delle corse sono i seguenti: dal lunedì al sabato la linea Rovigo-Adria-Rosolina Mare parte alle 7.35, mentre nei giorni festivi alle 7.20 e alle 8.15. La linea Adria-Rosolina Mare dal lunedì al sabato parte alle 13.35. Rosolina Mare-Adria dal lunedì al sabato ha orario 9.20, mentre Rosolina Mare-Adria-Rovigo è alle 17.30. Nei giorni festivi Rosolina Mare-Adria-Rovigo è alle 12.50 e 19. Per quanto riguarda la linea Rovigo-Adria-Porto Tolle-Barricata, l’orario nei giorni feriali è 8.15, mentre Adria-Porto Tolle-Barricata è 13.35. Barricata-Porto Tolle-Adria-Rovigo, sempre nei feriali, è 16.20 e Barricata-Porto Tolle-Adria 11.50.