Paletta e caschetto: ecco le pattuglie in bici, in Campo Marzo nuovi controlli della polizia

VICENZA - Forse è il polmone verde più noto della città. Sicuramente il più discusso, a causa del degrado a dei frequenti casi di spaccio. In Campo Marzo il Comune ha deciso quindi di usare il pugno di ferro con nuovo servizio: la polizia locale in bicicletta.

Dal 7 marzo una pattuglia di due agenti si sposta tra i viali dell'area per monitorare e prevenire episodi a rischio come quelli legati all'uso di sostanze stupefacenti. Per la verità il controllo in bici tanto nuovo non è, dal momento che era stato sperimentato anche in passato. Quest'anno torna per rendere più sicura l'intera zona di fronte alla stazione ferroviaria. «Dal 2018 a oggi abbiamo quadruplicato gli interventi», conferma il sindaco Francesco Rucco.

La divisa dei vigili è quella tipica della sorveglianza esterna, se si escludono le borse appese alla mountain bike. Il servizio, fa sapere il Comune, si aggiunge a quello del Nucleo operativo speciale e delle squadre anti-degrado. Un dato su tutti: nel 2022 entrambe le attività si sono concluse complessivamente con 23 mila controlli. Nel frattempo sempre in Campo Marzo, nell'ex biglietteria dei bus di viale Milano, è stato inaugurato il distaccamento della polizia locale berica.