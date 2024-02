La selezione di tennis di Rovigo fa una bella esperienza in Coppa delle province

ROVIGO - Al Circolo Tennis Rovigo fine settimana ricco di impegni. Sabato la manifestazione regionale valida per la Coppa delle Province under della Provincia di Rovigo contro Verona. Per Rovigo (nella foto) sono scesi in campo Giovanni e Davide Milani (Ct Rovigo), Emma D’Antonio e Tommaso (Tc Adria), Erica Baruta (La Fenice), Noah Bertaux (Plebiscito), Antonio Arnone (Tc Lendinara), Silvia Scagnolari (Tc Don Bosco). I giovani atleti sono stati impegnati ini 6 singolari e 3 doppi previsti dalla formula di gara, con l’ingresso in campo per fascia d’età ed in ordine, dai nati nel 2014, 2015 e 2016. Per molti di loro si è trattato del battesimo in una manifestazione federale. Pronostico rispettato con la vittoria di Verona. Soddisfatto Nicola Martinolli, maestro nazionale e delegato tecnico della formazione polesana che ha raccolto elementi utili per la crescita dei giovani tennisti scesi in campo.

Domenica protagonisti gli adulti, con la tappa provinciale delle prequalificazioni Ibi24 del circuito Tpra che ha visto per il secondo anno consecutivo Marco Frezzato (Ct Taglio di Po) vincere su Leonardo Salvan (Ct Rovigo). Frezzato si qualifica per la fase regionale. Infine Agata Pagliarini, giovane tesserata per il Ct Rovigo, timbra la seconda piazza nel torneo di singolare femminile under 12 al Country Club di Castel Maggiore (Bo), raccogliendo il frutto dei sacrifici negli allenamenti e dimostrando voglia di crescere. Prossimi appuntamenti un torneo amatoriale a favore della Lilt il 13-14 marzo e un rodeo federale under 10 e 14 il 23-24 marzo.