Space Economy, il Veneto protagonista: convegno a Venezia e a Sarcedo nasce il Business incubation center dell'Esa

VENEZIA - Prenderà il via a Venezia da lunedì 15 maggio Space Meetings Veneto, evento internazionale promosso dalla Regione e dalla Rete Innovativa Regionale Air che porterà nel capoluogo veneto i più importanti operatori globali della Space Economy.

Tre giornate, con tre diversi focus tematici, vedranno la partecipazione di 122 aziende del settore aerospazio provenienti da 15 Paesi, 100 buyer italiani e internazionali, 25 startup europee e più di 500 visitatori iscritti. Saranno circa 150 i relatori che si alterneranno in incontri e tavole rotonde.

La giornata inaugurale si terrà alla Fondazione Cini, nell'Isola di San Giorgio Maggiore, e sarà dedicata all'Investment Forum, momento di confronto per approfondire il mercato e le opportunità di investimento che favoriscono lo sviluppo dei settori aeronautico e spaziale.

Il 16 e 17 maggio invece, l'evento si sposterà al Venezia Terminal Passeggeri, per due giorni dedicati rispettivamente allo Space Suppliers Summit e al Wine Space & Tech Forum.

Il settore della Space Economy a livello globale vale 450 miliardi di dollari di investimenti (destinati a diventare quasi un trilione nei prossimi anni) e a cui lavorano 130 agenzie governative, 150 centri di ricerca e sviluppo e 10 mila aziende.

Tramite la Rete Innovativa Regionale Air (Aerospace Innovation and Research), il Veneto è una delle principali regioni nella filiera dell'aerospazio. La Fondazione Univeneto, che raccoglie le più grandi realtà universitarie, partecipa come ruolo direttivo e come coordinamento tecnico e scientifico attraverso docenti dell'Università di Padova.

Per il presidente della Regione, Luca Zaia, «lo spazio è una delle grandi frontiere dell'esplorazione, anche tecnologica. I margini di ricerca e sviluppo sono enormi e le applicazioni spaziali per il mercato civile stanno guadagnando, giorno dopo giorno, maggior raggio d'utilizzo. Il Veneto vuole essere attore di questo cambiamento, valorizzando l'eccellenza nella ricerca e nelle capacità di fare impresa. Questo progetto aggiunge un ulteriore tassello, anche culturale».

Al centro del meeting vi sarà la presentazione del nuovo Business incubation center che l'Agenzia spaziale europea (Esa) ha scelto di costituire a Sarcedo (Vicenza) presso Officina Stellare, uno dei partner fondatori della rete aerospaziale Veneta, in collaborazione con il parco scientifico tecnologico Galileo.