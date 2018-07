Aggredito a colpi di mazza da baseball finisce all'ospedale con la testa rotta

di Roberta Merlin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Paura l’altra notte in via Concilio Vaticano II, dove un uomo è finito all’ospedale dopo essere stato picchiato violentemente in testa con una mazza da baseball. L’episodio si è verificato mercoledì sera, vicino al quartiere San Bortolo. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle indagini della Questura di Rovigo. Secondo una prima ricostruzione, durante la tarda serata di mercoledì, sembra che il 35 enne sia stato avvicinato da un uomo insieme a una donna e, a un certo punto, il primo abbia estratto dall’auto una mazza da baseball con la quale avrebbe colpito violentemente il 35 enne, finito a terra con la testa fracassata. L’aggressore si sarebbe poi