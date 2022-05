BADIA POLESINE - Con il georadar alla scoperta d e i misteri dell’abbazia della Vangadizza. Nei giorni scorsi, in un’area esterna al complesso monumentale, è andata in scena un’iniziativa che punta a riaccendere i riflettori sul sito millenario, simbolo della città di Badia e tra i più importanti dell’intero Polesine.



L’INDAGINE



L’indagine realizzata in superficie è stata condotta con il particolare strumento ; il metodo si basa sull’analisi della riflessione delle onde elettromagnetiche tramesse nel terreno. La ricerca è stata finalizzata all’individuazione di eventuali strutture realizzate dall’uomo. E a quanto pare al di sotto del terreno preso in esame lo strumento avrebbe rilevato qualcosa , anche se >per il momento è difficile dire di cosa si tratti . Il riscontro ha comunque riacceso la curiosità dei partecipanti e la domanda su quanto ancora possano rivelare l’ex monastero e i suoi spazi esterni , che continuano ad affascinare ogni giorno i visitatori.

« Un gruppo di appassionat i di storia locale ha commissionato al geologo Sandro Veronese di Rovigo un’indagine di superficie con il georadar nel sedime esterno dell’ex abbazia – spiega Claudio Vallarini, uno dei promotori dell’iniziativa - l’analisi delle onde ha evidenziato alcun e strutture che però allo stato attuale non sono identificabili » . « Sarebbe bello - aggiunge Vallarini - se l’indagine proseguisse. Quello su cui si è intervenuti è un punto importante di Badia e insistere su questa ricerca potrebbe essere utile per arrivare anche al coinvolgimento dei più giovani o magari dell’università ».



I RILIEVI



«I rilievi dell’indagine – ha osservato Vallarini sul proprio profilo Facebook - egregiamente effettuata dal dottor Veronese e dal suo assistente Enrico Ferrari , sono stati inoltrati alla Soprintendenza di Verona e all’assessorato alla Cultura del Comune. A prescindere da cosa effettivamente si tratti, tutta l’area vangadiciense è di notevole interesse storico e archeologico e sarebbe auspicabile una campagna di scavi nel sedime esterno dell’ex monastero, così da disporre di nuovi elementi di conoscenza sulla sua origine. Gli ultimi scavi, infatti, risalgono al 2002 » .

Le rilevazioni con il georadar sono state possibili grazie a degli “sponsor” e alla collaborazione di privati, una serie di persone che Vallarini ha voluto ringraziare sulla propria pagina social. Quello del georadar, da quanto si apprende, è un metodo efficace - rapido e non invasivo - utile ad ottenere informazioni sul sottosuolo, sulla sua struttura , su quanto contenuto e in prospettiva su quanto contenne.