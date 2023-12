BADIA POLESINE - Un pezzo di storia di Badia abbassa la serranda e lascia un vuoto negli appassionati di musica. Il Blumusica, apprezzata e conosciuta attività nella centrale via Don Minzoni si appresta a chiudere. La svendita finale è iniziata da qualche giorno e proseguirà fino a fine mese; poi il negozio di dischi nel centro saluterà, lasciando il ricordo di oltre 40 anni di presenza in Alto Polesine. «Dopo 45 anni di attività, siamo qui a salutare – ha scritto il titolare Franco Bulgarelli, comunicando la notizia sui social –. Blumusica chiuderà il 31 dicembre. L’invito è quello di passare a trovarci in occasione della svendita per la chiusura dell’attività».



FINE DI UN’EPOCA

In un’epoca dove ci si deve confrontare con l’online, il Blumusica di Badia Polesine ha saputo resistere ai nuovi modi di fruire la musica con il castelmassese Bulgarelli che ha portato avanti l’attività, dapprima come pioniere nel settore, poi come uno degli ultimi baluardi a livello regionale. Il negozio venne aperto nel 1978 un po’ per scommessa, ma l’affetto per la bottega di via Don Minzoni, situata a pochi passi da piazza Marconi, è rimasto immutato anche con i il passare del tempo e l’arrivo della musica a portata di “click”.



PUNTO DI RIFERIMENTO

Al Blumusica in questi anni c’è stata la possibilità di trovare materiale nuovo ed usato, d’epoca o recente, tra stampe originali ed edizioni rare e la notizia della chiusura ha fatto emergere dispiacere, sia nella piazza reale, si in quella virtuale dei social, con l’annuncio del titolare che ha suscitato la reazione degli affezionati e dei badiesi. «Abbiamo aperto con mio cognato e poi io ho continuato con questa attività – racconta Bulgarelli -. Ero in banca e dopo essermi licenziato sono venuto qui e da allora sono passati 45 anni».

Ad aver colpito il titolare, indaffarato nell’assistere i clienti in queste date di svendita, sono stati soprattutto gli attestati di stima ricevuti, a dimostrazione del dispiacere per l’addio del negozio. «Il ricordo più bello che mi porto dentro di questa esperienza è proprio l’affetto che mi ha dimostrato la gente quando ho annunciato la chiusura – sottolinea ancora Bulgarelli –. È probabilmente questa la cosa che mi ha colpito di più: aver visto che in tanti si sono ricordati di me ed è bello lasciare così. Devo dire che, anche in questi giorni, la gente ci chiede di tutto, ma soprattutto vinili, per cui c’è sicuramente da segnalare un ritorno».



RARITÀ IN VENETO

Il negozio di via Don Minzoni resterà aperto con i consueti orari fino al definitivo stop previsto alla volta delle festività natalizie. «Siamo rimasti in pochi, forse in provincia resiste solo un’altra attività simile e in Veneto poco meno di una decina. Qualche mese fa mi era stato anche chiesto di diventare bottega storica, ma in quel momento non ero ancora in chiusura. Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto nel corso di questi anni e a quanti hanno manifestato affetto nei miei confronti. Buona musica».