Gli ultimi negozi di dischi del Veneto. Franco, da 40 anni in mezzo ai vinili

di Marcello Bardini

BADIA POLESINE - In un'epoca di acquisti online e di canzoni scaricate da internet, un negozio di dischi aperto fa notizia. É il caso del. Dal 1978, ogni giorno, il 64enne castelmassese, nella centrale via Don Minzoni, alza la serranda dell'attività, vera e propria bottega del disco che, con pochi metri di superficie, riesce ad accontentare chiunque. Quando aprì Blumusica era l'unico negozio di dischi nella zona. Oggi, per motivi opposti a quelli di allora, è rimasto l'unico della provincia. Oltre ad essere uno dei pochi sopravvissuti nel Veneto (se ne contano una decina).